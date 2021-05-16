Roma Açık'ta Rafael Nadal 10. kez şampiyon oldu
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Roma Açık'ta Rafael Nadal 10. kez şampiyon oldu

Roma Açık'ta Rafael Nadal 10. kez şampiyon oldu
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Dünya 2 numarası İspanyol raket Rafael Nadal, tek erkekler finalinde karşılaştığı dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i 7-5, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, Roma Açık Tenis Turnuvası'ndaki 10. şampiyonluğunu kazandı.

Dünya 2 numarası İspanyol raket Rafael Nadal, tek erkekler finalinde karşılaştığı dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i 7-5, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, Roma Açık Tenis Turnuvası'ndaki 10. şampiyonluğunu kazandı.

Başkent Roma'da Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuva, bugün oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı.

Roma Açık tek erkekler finalinde, son yıllarda bu turnuvaya damgasını vuran iki raket karşılaştı. Bu turnuvada daha önce 10 kez final oynayıp biri geçen yıl olmak üzere 5 kez şampiyon olan Djokovic ile 12 kez final oynayıp 9 kez kazanan Nadal kozlarını paylaştı.

Merkez Kort'ta oynanan ve son derece çekişmeli geçen final mücadelesi 2 saat 49 dakika sürdü.

Büyük mücadeleye sahne olan ilk seti İspanyol raket 7-5 kazandı. Nadal, 2. sette ilk setteki gibi direnç gösteremeyince Djokovic, seti 6-1 aldı ve maçta durum 1-1'e geldi.

Karşılaşmanın final setinde ise Nadal, Djokovic'e 6-3'lük üstünlük kurarak, setlerde durumu 2-1'e getirdi ve maçı kazandı.

Böylece Nadal, Roma Açık'ta kariyerindeki 13. finalinde 10. şampiyonluğuna ulaştı.

Toprak kort turnuvalarındaki başarısıyla bilinen Nadal, 13 kez kazandığı Fransa Açık, 12 kez kazandığı Barcelona, 11 kez kazandığı Monte Carlo'nun ardından 10 kez kazandığı Roma Açık en başarılı olduğu 4. turnuva oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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