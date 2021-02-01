Roma, 19 yaşındaki Reynolds'ı renklerine bağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Roma, 19 yaşındaki Reynolds'ı renklerine bağladı

01.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:49
Roma, 19 yaşındaki Reynolds'ı renklerine bağladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, ABD'li savunma oyuncusu Bryan Reynolds'ı, sezon sonunda satın almak üzere Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Dallas'tan kiraladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, ABD'li savunma oyuncusu Bryan Reynolds'ı, sezon sonunda satın almak üzere Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Dallas'tan kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki sağ bekin sezon sonuna kadar kiralanması karşılığında Dallas'a 100 bin avro ödenecek. Anlaşma gereği Roma, Reynolds'ın bonservisini 2020-2021 sezonu sonunda 6,75 milyon avroya alacak.

Futbolcuyla da 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli 4 yıllık sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

Dallas altyapısından yetişen Reynolds, ABD'nin alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Cansu Dere Cem Yılmaz Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu İlhan Cavcav Ünal Karaman
Tüm Haberler Türk Manisa Ahmetli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Roma, 19 yaşındaki Reynolds'ı renklerine bağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 21:52:17. #1.14#
title