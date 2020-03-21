Rolls-Royse ve EUAS International ICC kompakt nükleer santraller üzerinde çalışacak Rolls-Royce ile EUAS International ICC, kompakt nükleer santrallerin (SMR) teknik, ekonomik ve hukuki uygulanabilirliği ve üretim imkanlarını değerlendirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Rolls-Royce ile EUAS International ICC, kompakt nükleer santrallerin (SMR) teknik, ekonomik ve hukuki uygulanabilirliği ve üretim imkanlarını değerlendirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Rolls-Royce'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin santralleri tasarlayan konsorsiyumun bir üyesi olarak imzaladığı mutabakat zaptı, konsorsiyuma ait güç santralinin kurulması için teknik, lisanslama, ticari ve yatırımla ilgili hususların, muhtemel inşa süreçlerinin ve Türkiye ile global pazar potansiyelinin incelenmesini taahhüt ediyor.

Mutabakat zaptı çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışma, düşük karbonlu enerji sistemlerinin geliştirilmesine yardım edecek.

Söz konusu mutabakat zaptı kapsamında gelecek iki yıl boyunca aşamalı bir iş birliği gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rolls-Royce Konsorsiyum Direktörü David Orr, iklim değişikliğinin ekonomik fırsata çevrilmesinin mümkün olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ekonomik ve kurulumu hızlı olan güç santralimiz, bölgede on binlerce kişiye iş imkanı yaratacak. Bu proje ayrıca, onlarca yıl boyunca refahı ve yaşam kalitesini artıracak cazip bir yatırım. Türkiye'nin yerel ve bölgesel nükleer enerji fırsatları inanılmaz derecede heyecan verici. Konsorsiyumumuza ait güç santralinin Türkiye'de enerji, ekonomi ve sanayi hedeflerini nasıl destekleyeceğini araştırmak için sabırsızlanıyoruz."

Kaynak: AA