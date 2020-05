Rolls-Royce'tan Covid-19 Krizinde Ücretsiz Eğitim Programı: Dijital Akademi

Rolls-Royce, dünyanın dört bir yanındaki insanların ve şirketlerin COVID-19 krizinden çıkmalarına katkıda bulunmak için dijital beceri eğitim programını ücretsiz olarak kullanıma açıyor.

Eğitim ortakları ve platformlarını bir araya getiren ilk kurs paketinde veri bilimi, yapay zeka, makine öğrenimi, kodlama ve dijital kültüre giriş dersleri yer alıyor. Kurslar 20 dakikalık kısa oturumlardan sertifikalı eğitim programlarına kadar geniş bir yelpazede kullanıcıya sunuluyor.

Rolls-Royce'un bu girişimi, salgının ortadan kalkmasının ardından ekonomik toparlanmanın hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla yeni yöntemler bulmaya çalışan teknoloji şirketleri ve veri bilimi uzmanlarının meydana getirdiği gönüllülük esasına dayalı küresel bir grup olan Emergent Alliance'ın oluşturulmasında üstlendiği kurucu rolün ardından uygulamaya kondu.

Rolls-Royce Dijital Akademi, Rolls-Royce'un dünyanın önde gelen endüstriyel teknoloji şirketlerinden birine dönüşmesine yardımcı oldu ve son iki yılda kurumun 20.000 çalışanına eğitim verdi.

Rolls-Royce Dijital Akademi Başkanı Manisha Misty konuyla ilgili şunları söyledi: "Birçok insan ve şirket COVID-19 döneminde son derece zorlu koşullardan geçiyor. Bu ücretsiz eğitim paketleri bizim açımızdan insanlara ve kuruluşlara yardım sağlamanın somut bir yolunu temsil ediyor. Akademideki eğitimlerin birçoğu Rolls-Royce çalışanları tarafından denenmiş ve test edilmiş eğitimlerden oluşuyor. Son birkaç yıldır Rolls-Royce merkezinde de yapılan bu eğitimler, insanların dijital geleceğin gerektirdiği iş yaşamına adaptasyona destek sağlayacak. Eğitimler ayrıca şirketlerin geleceğe yönelik dijital dönüşümüne de yardımcı olacak. Bu eğitim paketleri COVID-19 döneminde kendini geliştirmeye hevesli her yaştan insanın beklentilerini karşılayacak."

Kurslara erişim 1 Mayıs Cuma tarihinden bu yana https://www.rolls-royce.com/products-and-services/digital-academy.aspx adresinden sağlanabiliyor.

Program partnerleri ve içerikleri şu şekildedir:

DataCamp - Rolls-Royce çalışanları tarafından kullanılan en iyi veri bilimi, yapay zeka ve makine öğrenimi kurslarını deneyimleme fırsatı.

edX - Rolls-Royce'un veri farkındalığı, verinin gücü ve çevik zihniyet dahil altı temel ders içeren sürekli mesleki gelişim açısından akredite temel dijital beceri programı.

Google for Education (Eğitim İçin Google)- Google Applied Digital Skills (Google Uygulamalı Dijital Beceriler) öğretmenler ve öğrencilerin ücretsiz proje tabanlı video müfredatını kullanarak pratik dijital becerileri öğrenmelerine yardımcı oluyor. Video derslerde öğrencilere araştırmadan veri analizine kadar okulda ve iş hayatında başarılı olmaları için gereken farklı becerileri sağlayan anında, gerçek yaşam uygulamalarını kapsayan dijital beceriler öğretiliyor.

IBM - Machine Learning for Kids (Çocuklar için Makine Öğrenimi): Makine öğrenim sistemlerinin otomobillerimizi kullanması, hastalıkların teşhisi ve tedavisine yardımcı olması yakında normal bir durum haline dönüşecek. Bu kurs aracılığıyla geleceğin makinelerini programlayacak insanlara kullanımı kolay rehberli bir öğrenme ortamında uygulamalı bir deneyim sağlanacak.

Learning Tree - Ödüllü bir endüstri lideri tarafından sunulan, çeviklikten veri analizine kadar farklı konularda bir dizi e-öğrenme modülü, tanıtım belgesi, beceri değerlendirmesi, canlı ve banttan web seminerinden meydana gelen bir eğitim seti katılımcıları bekliyor.

TeenTech – TeenTech programı kapsamında 11-19 yaş arası öğrenciler için, dünya standartlarında etkinlikler ve bunların getirdiği fırsatlara ilişkin haftalık fikirler bulunuyor. Her oturum belirli bir temada sunulacak ve sponsorlar ile endüstri uzmanlarının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Rolls-Royce 18 Mayıs tarihinde "Evde İnovasyon" etkinliğini yönetecek. Öğrenciler soru sorabilecek, küresel sorunlara kendi çözümlerini geliştirebilecek ve farklı kariyer hakkında daha fazla bilgi edinebilecek.

TechWeCan – TechWeCan evde eğitim gören çocuklara (10-13 yaş arası) yönelik ücretsiz, kullanımı kolay ve eğlenceli ders planları sunuyor. Çocuklar teknoloji alanında bir kariyerin sunduğu fırsatlar hakkında bilgi edinebilecek ve haftada bir düzenlenen canlı "Tech We Can Tuesday" derslerine katılabilecekler. Ayrıca, öğrenciler fen bilimleri, teknoloji ve mühendislik bilgilerini uygulayarak hiçbir fikrin gerçekleştirilemeyecek kadar büyük olmadığını ve her şeyin akıllı, hoş ve güvenli olduğu "Yarının Şehri"ni yaratmak üzere "Yarının Şehri" meydan okuma etkinliğine de katılabilecekler.

Kaynak: Bültenler