Rolls-Royce Motorları Alman Hava Kuvvetleri uçaklarını uçuruyor

21.09.2019 10:10

Uçaklarda Rolls-Royce Deutschland'ın, Almanya'nın Dahlewitz bölgesindeki fabrikasında geliştirilen ve imal edilen BR710 motorları bulunuyor. Günümüze kadar bu türde 3.400'ü aşkın motor teslim edilirken yaklaşık 13 milyon uçuş saatine ulaşıldı. Bu yılın sonuna doğru, Alman Hava Kuvvetleri geriye kalan iki uçağı teslim alacak.

Rolls-Royce Müşteriler ve İş Havacılığından Sorumlu Başkan Yardımcısı Scott Shannon konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Alman Federal Savunma Bakanlığı'nın bize duyduğu güvenden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kalitesi kanıtlamış BR710 motorlarımız halihazırda Alman Hava Kuvvetleri Özel Harekat Birliği'nin Bombardier Global 5000 filosunda da kullanılıyor ve güvenirliğinin yanı sıra verimliliğini her gün bir kez daha gösteriyor. Yakın zaman önce siparişi verilen Airbus A350 XWB uçakları da dikkate alındığında, neredeyse tüm filoda Rolls-Royce motorları kullanılacak. Mühendislerimiz, imalat ve montaj personelimizin yanı sıra servis ekiplerimizin olağanüstü performansı sayesinde ortaya çıkan bu başarıdan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Bombardier Havacılık Başkanı David Coleal ise "Bombardier, Alman Hava Kuvvetlerinin filosuna Global 6000 uçaklarını eklemesinden son derece memnuniyet duyuyor. Uçak İhtisas ekibimiz, ürünlerimizin güvenliği ve performansına güven duyan dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerle uzun soluklu ilişkiler kurdu." dedi.

BR710 serisinin dünyanın her yerindeki müşterilerle mükemmel bir performans geçmişi bulunuyor. Güvenilirliği, yüksek performansı ve verimliliği sayesinde, BR710 pazar liderliğini elinde bulunduruyor. Bu motorların bulunduğu uçaklar menzil, hız ve irtifa açısından birçok rekor kırdı. BR710 Almanya'da geliştirildi ve montajı, testleri ve teslimatı Berlin yakınlarındaki Rolls-Royce Dahlewitz fabrikasından gerçekleştiriliyor. BR710 serisi 1997 yılında kullanılmaya başlandı ve mükemmel bir kalkış ve tırmanma performansı göstermeye devam ediyor. Bu sayede, uçakların seyir irtifasına çok hızlı bir şekilde yükselmesi ve hem yakıt hem de zaman tasarrufu sağlanıyor.

Motorlar Rolls-Royce'un 78 Yetkili Servis Merkezinden meydana gelen güçlü küresel servis ağı, stratejik yerlerde konumlandırılmış birlik servis uzmanları ve dünyanın farklı yerlerindeki stratejik konumlarda bulunan depolarıyla desteklenecek.

Kaynak: Bültenler