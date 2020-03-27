Rolls-Royce Motor Cars üretime ara verdi
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Paskalya, Otomobil

Rolls-Royce Motor Cars üretime ara verdi

Rolls Royce bugün yaptığı açıklamada, Goodwood’daki üretim tesislerindeki çalışmalara, 2 hafta boyunca ara vereceklerini duyurdu.

27.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:01
Rolls-Royce Motor Cars üretime ara verdi

Rolls Royce bugün yaptığı açıklamada, Goodwood'daki üretim tesislerindeki çalışmalara, 2 hafta boyunca ara vereceklerini duyurdu.

Şirket çalışanlarının sağlığını ve refahını daha da güvence altına almak için alınan bu ara verme kararını, bu süre bittikten sonra, daha önceden planlanmış olan iki haftalık bakım için yapılacak Paskalya tatili takip edecek.

Şirketin günlük çalışmaları, West Sussex'teki Goodwood Estate'teki şirketin merkezinde iş başında kalacak olan veya evden çalışacak merkez ofis çalışanları tarafından devam ettirilecektir. Sosyal mesafe önlemleri hakkında, şirket genelinde bütün çalışanlar da bilgilendirildi.

Bu benzeri görülmemiş eylem, İngiltere Hükümeti tarafından Covid-19 virüsüyle mücadele etmek için yapılacak ek önlemlerin açıklanmasınını ardından alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös şunları söyledi; "Bu kolay alınabilecek bir karar değildi, ama iş gücümüzü oluşturan olağanüstü insanların sağlığı ve esenliği her şeyden önce aklımızdaydı. Rolls-Royce'un evinde, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğuz ve bu olağanüstü zamanda, sağladığımız bu esnekliğin parlayacağından şüphemiz yok. Derin müşteri odaklı bir şirket olarak, üretimimizi duraklatma kararının, bu zor zamanlarda anlayışlarını beklerken özür dilediğimiz birkaç değerli müşterimize rahatsızlık vereceğinin de farkındayız."

Kaynak: Carmedya.com

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