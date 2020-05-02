Rolls-Royce, İngiltere'de Üretime Yeniden Start Veriyor

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, coronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle üretime verilen uzun bir aradan sonra ülkede faaliyetlerine tekrar başlayacak ilk otomobil markası olacak.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, coronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle üretime verilen uzun bir aradan sonra ülkede faaliyetlerine tekrar başlayacak ilk otomobil markası olacak. Marka, 4 Mayıs Pazartesi günü üretime tekrar başlayacağını duyurdu.

Rolls-Royce, Üretime Verdiği Arayı Sonlandırıyor

Rolls-Royce'un salgın sürecinde üretime ara verdiği Goodwood tesisi, Pazartesi günü kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. 2000 Rolls-Royce çalışanının yarısının iş başı yapması planlanırken, sosyal mesafe kuralına ve yere yeni döşenmiş işaretlere dikkat edilecek.

AutoExpress'te yer alan habere göre, fabrika çalışanlarının yarısı ise bir süre daha evden çalışmaya devam edecek. Marka sözcüsü, üretimde herhangi bir değişiklik olmayacağını ve üretimin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

Maske Üretimi Devam Edecek

Mark sözcüsü ayrıca, üretime tekrar başlamalarına rağmen sağlık çalışanları için üretmekte oldukları ekipmanların bundan etkilenmeyeceğini söyledi. Yani Rolls-Royce'un Goodwood fabrikasında yüz maskelerinin üretimine devam edilecek.