Rolls-Royce Genç Tasarımcılar Yarışması'nın sonuçları açıklandı!
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Rolls-Royce Genç Tasarımcılar Yarışması'nın sonuçları açıklandı!

Rolls-Royce Genç Tasarımcılar Yarışması'nın sonuçları açıklandı!
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Rolls-Royce Motor Cars, tüm dünyayı kapsayan Genç Tasarımcılar Yarışması’nın sonuçlarını duyururken, Türkiye kazananını da açıkladı.

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce Motor Cars, tüm dünyayı kapsayan Genç Tasarımcılar Yarışması'nın sonuçlarını duyururken, Türkiye kazananını da açıkladı.

80'den fazla ülkeden 5 bin tasarım Rolls-Royce Dizayn Ekibi tarafından incelenirken, Türkiye kazananı 2004 doğumlu Emre oldu.

Emre'ye tasarımı sonucunda West-Sussex, Chichester'da, Goodwood'daki Rolls-Royce'un evine 5 km uzaklıkta, gençler için tasarlanmış ve organik olarak üretilmiş, trüf ve acı biber içeren bir kutu çikolata gönderildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös şunları söyledi; "Genç Tasarımcı Yarışmamızda kazananları açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için öne çıkan tasarımlar, gerçek bir düşünce, çaba ve ifade derinliği gösteren ve birçok farklı ayrıntıyı içerenlerdi. Kazanan yarışmacılar sadece "en güzel arabayı" çizmediler; fiziksel, gerçek dünyadaki kısıtlamalarla engellenmeyen ve hayal güçlerinin özgürlüğünü gösteren harika deneyimler yarattılar."

 

Rolls-Royce Motor Cars Tasarım Bölümü Başkanı Gavin Hartley ise yaptığı açıklamada; "Tasarımların sayısı ve çeşitliliği, Bespoke tasarımda her zaman inandığımız ve yaşadığımız bir şeyi bir kez daha kanıtlıyor: İlham. Her Yerde. Yetişkinler olarak, kendimizi fantastik fikirlerin peşinden koşmaktan genellikle çok çabuk alıyoruz. Rolls-Royce olarak, müşterileri cesur ve yaratıcı olmaya, bir arabanın "nasıl olması gerektiğini" düşündüklerine dair geleneksel kavramlardan bağımsız olmaya teşvik ediyoruz. Bu yarışma ve üretilen fikirler bize şu sorunun inanılmaz gücünü hatırlatıyor: Bu harika olmaz mıydı?" dedi.

 Yarışmada ödüllendirilen 16 yaşındaki Emre ise, tasarımıyla ilgili olarak; "Tasarımı yaparken arabanın gelecekte kullanılacak olacağını düşündüm. Çizimi yapmadan önce fazlaca 'future car' dediğimiz arabaları inceledim. Arabanın rüzgar tünelini izlediğim videolarda rüzgar tüneli vurgularını  esinlenerek yaptım. Sonra Rolls-Royce'un gelecekte çıkacak aracı olan 103EX'i gördüm ve üzerinde değişiklikler yaparak temelini 103EX'e benzetmeye çalıştım.

Çizimime başlamadan 1 gün önce araçları incelemeye başladım. Ertesi gün akşamı yani yarışmanın bitiş tarihinden 1 gün önce bu çizimi 2 saate yakın bir sürede bitirdim. Yani 2 gün denebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye birincisi ve küresel birinciler, Rolls-Royce tasarım ekibi tarafından belirlendi ve jüri dünya çapında birinciliği seçti.

Kazananlar arasında tek boynuzlu atlardan, kaplumbağalardan, uzay yolculuğundan, Mısır piramitlerinden, Pablo Picasso'dan ve yaban arılarından ilham alan tasarımlar yer aldı.

Tasarımlar aynı zamanda emekten tasarruf etmek, zevk ve eğlence sağlamak ve insanlığa ve çevreye fayda sağlamak için bir dizi akıllı cihaz ve yeni teknolojiye sahip.

 

Teknoloji kategorisinde Çin'den katılan 13 yaşındaki Chengyang Rolls-Royce Bluebird II ile, Doğa kategorisinde Japonya'dan katılan 6 yaşındaki Saya Rolls-Royce Capsule ile, Fantazi kategorisinde Fransa'dan katılan 16 yaşındaki Florian Rolls-Royce Turtle Car ile ve Eğlence kategorisinde Mazaristan'dan katılan Lena Rolls-Royce Glow ile ödüllerin sahibi oldular.

Ayrıca Rolls-Royce Bolt ile 10 yaşındaki İngiliz Declan, Rolls-Royce Prosperity ile 9 yaşındaki Alman Tim, 9 ve Rolls-Royce House of Esperanto ile 6 yaşındaki Rus Alisa yüksek övgüye layık görüldüler.

Kaynak: Carmedya.com

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