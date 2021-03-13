Rolls-Royce elektrikli uçaklara güç verecek

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce elektrik teknolojisi ile Vertical Aerospace'in en önemli modeli Urban Air Mobility – UAM uçağına güç vermeye hazırlanıyor.

Rolls-Royce elektrikli güç sistemi ile kalkışa geçecek uçak, saatte 320 km üzerindeki seyir hızına ulaşarak, 200 km boyunca dört yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Yapılacak çalışmalara ek olarak, 2024 yılında sertifikalandırılması planlanan Rolls-Royce elektrik sisteminin tam elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava aracına entegre edilmesi planlanıyor.

Vertical Aerospace ile yapılan işbirliği, UAM pazarındaki ilk ticari anlaşma olması ve iş ortakları ile test programlarında çalışmak üzere yapılan önceki anlaşmalara da ilave nitelikte olması sebebiyle marka için oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Bu bağlamda Rolls-Royce, tüm elektrik tahrik sistemlerinin sistem mimarisini, en son 100kW sınıfı kaldırma ve itme elektrikli tahrik ünitelerini içeren elektrik güç sistemini, operasyonları destekleyecek güç dağıtımını ve izleme sistemini tasarlayacak.

Rolls-Royce Electrical Direktörü Rob Watson konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "eVTOL uçaklarına güç verecek elektrik teknolojisi için Vertical Aerospace ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizi oldukça heyecanlandıran bu fırsat sayesinde, insanları ve yükleri bir şehirden diğerine taşıma biçimini değiştirme potansiyeline sahip yeni Kentsel Hava Hareketliliği pazarına yönelik sürdürülebilir güç sistemlerinin öncü tedarikçisi olma hedefimizi ortaya koyuyoruz."

Vertical Aerospace CEO'su Michael Cervenka ise konuyla ilgili şu yorumda bulundu; "eVTOL uçağımıza güç sağlamak üzere, kapsamlı uzmanlığa ve en ileri elektrik teknolojilerine sahip son derece deneyimli bir ekibe sahip Rolls-Royce ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Gerçekleştirilen iş birliği, mevcut iş ortaklıklarımızın temelleri üzerinde yükseliyor. Bu iş birliği ile birlikte Vertical Aerospace, dünya çapında belirlenen en yüksek CAA ve EASA emniyet standartlarına göre sertifikalandırılan, dünyanın önde gelen eVTOL uçağını geliştirmek için kendini iyi konumlandırmış durumda bulunuyor."

Dünyanın ilk sertifikalı eVTOL'lerinden biri olmayı hedefleyen uçağın geliştirilmesi için Macaristan, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık'ta çalışan yaklaşık 150 Rolls-Royce mühendisi, Vertical Aerospace ekipleriyle iş birliği yapacak. Devam eden çalışmalar sayesinde, VA-X4'ün yapımından kısa bir süre sonra Birleşik Krallık'ta yapılacak montaj ile sürece başlanacak ve uçağın ilk uçuşu bu yıl içinde gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda Bristol merkezli Vertical Aerospace ekibi daha öncesinde birçok tam ölçekli eVTOL prototipinin uçuşunu gerçekleştirmişti.

Planlanan uçuşun elektrifikasyonu ise, Rolls-Royce'un sürdürülebilirlik stratejisinin önemli bir parçası olmakla beraber, 2050 yılına kadar şirketin net sıfır karbona ulaşılmasına katkıda bulunma hedeflerini destekleyecek. Bu kapsamda çalışmalar yürütecek olan Rolls-Royce Electrical ekibi hava, deniz, kara ve endüstriyel uygulamalar için sürdürülebilir, verimli ve daha sessiz teknoloji geliştirmeye odaklanan, alanında uzman bir kadrodan oluşuyor.

Tüm bunlara ek olarak Rolls-Royce, kısa bir süre önce Tecnam ve havacılık sektöründe önde gelen oyuncular ile P-Volt'un geliştirilmesi konusunda bir iş ortaklığı yaptığını duyurdu. Yapılan iş birlikleri sayesinde geliştirilecek olan P-Volt uçağı; yenilenebilir enerji ile çalıştırılan, tamamen elektrikle güçlendirilmiş, elektrikli çift motor içeren, çok amaçlı olarak tasarlanan, kısa ve orta menzilli bir yolcu uçağı niteliğine sahip. Öte yandan Rolls-Royce, geleneksel havacılık segmentlerindeki gelişmiş teknolojileri sayesinde entegre elektrikli marş jeneratörleri, yardımcı güç üniteleri ve uçaktaki elektrik sistemlerinin daha akıllı yönetimi ile yüksek oranda elektrikli uçak çözümleri geliştirmeye devam ediyor.

Kaynak: Carmedya.com