Rolls-Royce'dan sırlarla dolu Yeni Wraith Kryptos Rolls-Royce, müşterilerini keşif ve entrika yolculuğuna götürecek, gizli mesajlar içeren kriptolu bir otomobil tasarladı.

Rolls-Royce, müşterilerini keşif ve entrika yolculuğuna götürecek, gizli mesajlar içeren kriptolu bir otomobil tasarladı.

Tasarım ekibi tarafından özel bir şifreleme ile hayata geçirilen arabada çok sayıda sembol ve gizli kod bulunuyor. Koleksiyona adını veren Kriptos eski yunanca'dan geliyor, görünmeyen, gizli ve kodlanmış, efsanevi bir şeyden bahsediyor.

Rolls-Royce tasarım ekibinin açıklamasına göre; gerçekten de kod o kadar gizli ki, semboller ve şifrenin ortaya ne çıkaracağını tasarımcı,baş yönetici olmak üzere sadece iki kişi biliyor.

Yanıt, Batı Sussex'in Goodwood kentindeki Rolls-Royce'un Evinde, İcra Kurulu Başkanı'nın kasasında mühürlü bir zarfa yerleştirildi.

Müşteriler, kod kırma girişimlerini Rolls-Royce Motor Cars'ın sadece Rolls-Royce sahiplerine özel yarattığı uygulaması Whispers üzerinden son derece güvenli bir alan aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Koleksiyon sadece 50 adet olarak sınırlı sayıda üretilecek.

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, "Wraith Kryptos Koleksiyonu, ilk bakışta bir dinamizm ifadesidir. Daha yakından incelendiğinde, benzersiz bir Rolls-Royce şifresinin arkasında bir dizi mesaj gizlenir. Müşterilerimizden birinin kodu çözüp çözmeyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum! " dedi.

Aracın dış tasarımındaki katı antrasit taban renginden oluşan Delphic Grey gizli etkiye sahip ısmarlama bir dış renk. Sadece güneş ışığında rengin içindeki mavi ve yeşil mika pulları gözüküyor.

Bu etkili görünüm elle boyaması yapılan bir çift coachline dokunuşu ile vurgulanıyor, üst kısmı yeni geliştirilen Kryptos Green rengine boyanıyor, alt kısım ise her ikisi de iç kodla ilgili ipuçlarını gösteren koyu gri'de bir gölge görevi görüyor.

Orbit Grey renkli ince çizgili merkezlerle kısmen parlatılmış tekerlekler, aracın dış estetiğini tamamlıyor.

İç tasarımında biri Selby Gray veya Antrasite karşı metalik bir etki katmak için geliştirilmiş aksanlı ısmarlama Kryptos Green deri tonu koltuklar sizi karşılıyor.

Merkez tünel zarif bir şekilde dikilmiş, kapı ceplerinin yatay çizgileri tekrarlanarak, bu özel motorlu arabanın sürücü odaklı doğasına da işaret ediyor.

Sürücünün keyfine varması için, iç mekanın genişliğine yayılan metal fasya boyunca ilgi çeken bir ipek baskı akıyor.

Işıklı kapı cepleri, bu temayı Rolls-Royce dokuma deri ve Kryptos Green rengi iplikleriyle devam ettiriyor.

Cebin tabanına doğru kaybolan beklenmedik ve ince bir aydınlatmayı ortaya çıkarıyor.

Rolls-Royce'un bu yeni nesil koleksiyon arabasının beraberinde ilginç ve eğlenceli bir meydan okuma getiren, kodu kim kıracak? ve kod hangi cevapları getirecek? Yoksa kod kırılamayacak mı ? Sadece zaman gösterecek.

Kaynak: Carmedya.com