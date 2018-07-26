Rolls-Royce'dan Motor Bakımında Çığır Açan Robot Teknolojisi

Nottingham ve Harvard Üniversiteleri'nden akademisyenlerle işbirliği yaparak, IntelligentEngine vizyonuyla motorun içinde bir endoskop gibi yol alabilen "yılan" robotlar geliştiren Rolls-Royce, yeni ürünlerini Farnborough Havacılık Fuarı'nda tanıttı.

Rolls-Royce tarafından bu yılın ilk aylarında Singapur Havacılık Fuarı'nda açıklanan IntelligentEngine vizyonu, ürün ve hizmetin birbirinden ayrılamayacak kadar birbirine bağlı olduğu bir dünyayı tasvir ediyor. Bu vizyon, robotik gibi çeşitli alanlarda yürütülen faaliyetlerin özellikle dijital teknolojilere odaklanması fikrini öne çıkarıyor.

Bugün sergilenen robot teknolojilerinden her biri, bakım yapılması için motorun uçaktan sökülme gereğini ortadan kaldırarak süreci hızlandırıyor ve geliştiriyor. Bu teknolojiler, motor bakım maliyetini düşürmek, motorun çalışma süresini uzatmak ve gereken bakımların olabildiğince hızlı tamamlanmasını sağlamak gibi yollarla müşterilere önemli faydalar sağlıyor.