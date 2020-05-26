Rolls-Royce'dan Genç Tasarımcı Yarışması
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Rolls-Royce'dan Genç Tasarımcı Yarışması

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce Motor Cars, dünya çapında Nisan ayında ‘’Genç Tasarımcı Yarışması ‘’ adlı bir yarışma düzenlediğini duyurmuştu.

Rolls-Royce'dan Genç Tasarımcı Yarışması
26.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:07

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce Motor Cars, dünya çapında Nisan ayında "Genç Tasarımcı Yarışması " adlı bir yarışma düzenlediğini duyurmuştu.

Her yıl Rolls-Royce evinin bulunduğu İngiltere'nin Goodwood şehrinde Aile Günü Kutlaması şenliği yapılıyor.

Tüm ülkelerden 16 yaşın altındaki gençler için bu şenliğin içinde yer alacak bir etkinlik olarak planlanan, Genç Tasarımcı Yarışmasın'a Türkiye'den de katılım sağlanabiliyor.

Yarışma, aslında genç zihinlerin otomobil tasarımındaki yeteneklerini sergilemekti.

Her şey, Rolls-Royce'un genç yetenekleri hayallerinin peşinde koşmaya teşvik ederken, bu belirsiz zamanlarda onları üretken ve meşgul tutma çabalarının bir parçasıydı.

Ayrıca koronavirüs salgını sırasında miniklerin yaratıcılığını beslemeye, izolasyon sıkıntılarını azaltmaya ve gelişimlerinin desteklenmesine bu yarışma muhtemelen yardımcı olacak.

Rolls-Royce, çocukların gelecekteki otomobillerin nasıl görüneceğine dair benzersiz yorumları ve sahip oldukları saf yaratıcılığı göstermek istiyor.

16 yaşın altındaki çocuklar için organize edilen yarışmaya şu ana kadar 70'den fazla ülkeden 2000'den fazla çizim gönderildi.

Bu yoğun katılımın ardından Rolls-Royce, yarışmanın teslim tarihinin 1 Haziran 2020 tarihinde son bulacağını,katılımcılara geleceğin otomobilini tasarlamaları için daha fazla zaman tanıdığını duyurdu.

Genç Tasarımcı yarışmasının galibinin ödülü ise kendi çiziminin, dijital ortamda Rolls-Royce Motor Cars tasarım ekibi tarafından dönüştürülen, gerçek görsel fotograf haline sahip olacak.

İngiltere'nin bir numaralı okul motor sporları yarışması Greenpower'a katılma iznini alacak olan çizime, Greenpower elektrikli araç kitiile birlikte Ceo Torsten Müller Otvös tarafından elle imzalanmış sertifika hediye edilecek.

Bunun yanı sıra okullar başladığında kazanan, nerede yaşadıklarına bağlı olarak şöförlü Rolls-Royce otomobil ile bir sürüş şansı kazanacak.

Geleceğin otomobilini tasarlamak için daha fazla  bilgi almak isterseniz

adresini ziyaret

edebilirsiniz.

Kaynak: Carmedya.com

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