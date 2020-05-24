Roller değişti, bu bayram dedeler ve nineler torunlara gitti
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Roller değişti, bu bayram dedeler ve nineler torunlara gitti

Roller değişti, bu bayram dedeler ve nineler torunlara gitti -Bu bayram küçükler büyükleri değil, büyükler küçükleri ziyaret etti Ramazan Bayramı'nda roller değişti, bu kez çikolata ve şekerlerini alan yaşlılar çocuklarını ve torunlarını ziyaret etti.

24.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:39

Roller değişti, bu bayram dedeler ve nineler torunlara gitti

-Bu bayram küçükler büyükleri değil, büyükler küçükleri ziyaret etti

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nda roller değişti, bu kez çikolata ve şekerlerini alan yaşlılar çocuklarını ve torunlarını ziyaret etti. Bahçelievler'de yaşayan Dursun çifti, sokağa çıkma izninin başlamasıyla Bahçelievler Belediyesi Vefa Sosyal Destek Ekipleri ile birlikte uzaktan da olsa torununu ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde Ramazan Bayramı için 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulama kararı aldığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan Bayramı arefesinde başlamıştı. Bayramın birinci gününde de İstanbul'un cadde ve sokakları boş kalırken, 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14.00'ten itibaren 20.00'ye kadar geçerli olmak üzere 6 saat süreyle evlerinden uzaklaşmamak şartıyla sokağa çıkmaya başladı.

Dedeler torunları ziyaret etmeye gitti

Korona virüs kaynaklı Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu kez roller değişti ve küçükler büyüklere değil, büyükler küçükleri ziyarete gitti. İstanbul Bahçelievler'de ikamet eden Hüsnü ve Durdu Dursun çifti ise kendileri için verilen izin süresinde kısıtlama nedeniyle uzun süredir göremedikleri çocuklarını ve torunlarını görmeye gitti. Dursun çiftini evlerinden alan Bahçelievler Belediyesi Vefa Sosyal Destek Ekipleri, uzaktan da olsa bayramlaşmaları için evlerinden çıkamayan çocuklarının ve torunlarına ulaştırdı.

El öpülmedi, uzaktan bayramlaşıldı

Apartmanlarının önünde sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan ailesiyle bayramlaşan Hüsnü ve Durdu Dursun çifti beraberinde getirdikleri çikolata ve şekerlerini de çocuklarına ve torunlarına ikram etti. Her bayramın alışıldık görüntüsü olan el öpme ve sarılma gibi eylemler ise bu kez yaşanmadı. Aile, bayramlaşma esnasında sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak uzaktan bayramlaştı.

"Sarılıp öpememek gerçekten çok zor bir şey, rabbim bir daha göstermesin"

Çocuklarını ve torunlarını ziyaret eden Hüsnü Dursun(72), "Hep torunlar gelirdi ama bu kez biz torunlara geldik. Allah razı olsun sizler getirdiniz. Sarılıp öpememek gerçekten çok zor bir şey, inşallah rabbim bir daha göstermesin. Zaten torun evlatlardan daha kıymetli, göremediğin zaman üzülüyorsun. Hastalık başladığından beri onları görüşemiyoruz. Memlekete de gideceğiz o zaman hiç görüşemeyeceğiz" diye konuştu.

"Biz geldik onlara sarılamıyoruz ama bu da yeter"

Durdu Dursunise "Torunlarımı gördüm, sarılamadım ama Allah nice bayramlara sağlıklı bir şekilde yetiştirmeyi nasip etsin. Her bayram onlar gelir Bayram namazına giderlerdi babaanneleri de onlara börekler yapardı ama bu bayram gelemediler. Biz geldik onlara sarılamıyoruz ama bu da yeter" dedi.

"Bu sefer biraz hüzünlü oldu ama olsun bugünlerimize de şükür devletimiz, milletimiz var olsun. Biraz hüzünlü ama bu da güzel, en azından görüştük yeter ki kalplerimiz bir olsun. Sizlere de teşekkür ederim" dedi.

Torunlarıyla ve çocuklarıyla uzaktan da olsa bayramlaşan Hüsnü ve Durdu Dursun çifti daha sonda Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından tekrar alınarak evlerine bırakıldı.

Roller değişti, bu bayram dedeler ve nineler torunlara gitti

Kaynak: İHA

Manşet

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