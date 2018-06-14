Rol Aldığı Dizisi Final Yapan Birce Akalay Bodrum Tatilinde Kürek Çekti

Rol aldığı Siyah Beyaz Aşk'ın final yapmasıyla soluğu Bodrum'da alan oyuncu Birce Akalay, önceki gün Gümüşlük'te plajda görüntülendi. Bii ara denize giren oyuncu kanoya bindi

CAN VOLEYBOL OYNADI, BİRCE KÜREK ÇEKTİ

Kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken Akalay kanoya binip kürek çekerken, Tunalı plajda arkadaşlarıyla voleybol oynamayı tercih etti.

DÜZGÜN FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Fit vücudu ve dövmeleriyle dikkati çeken oyuncu Birce Akalay, Gümüşlük adasını baştan başa dolaşarak tatilde de olsa sporunu aksatmadığını gösterdi.

İşte güzel oyucu Birce Akalay'ın tatilinden kareler...