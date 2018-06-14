Rol Aldığı Dizisi Final Yapan Birce Akalay Bodrum Tatilinde Kürek Çekti
Sevgilisi Can Tunalı ile Bodrum'a giden ünlü oyuncu Birce Akalay, tatil sezonunu açtı. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Akalay, bir ara kanoya binerek kürek çekti.
Rol aldığı Siyah Beyaz Aşk'ın final yapmasıyla soluğu Bodrum'da alan oyuncu Birce Akalay, önceki gün Gümüşlük'te plajda görüntülendi. Bii ara denize giren oyuncu kanoya bindi
CAN VOLEYBOL OYNADI, BİRCE KÜREK ÇEKTİ
Kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken Akalay kanoya binip kürek çekerken, Tunalı plajda arkadaşlarıyla voleybol oynamayı tercih etti.
DÜZGÜN FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Fit vücudu ve dövmeleriyle dikkati çeken oyuncu Birce Akalay, Gümüşlük adasını baştan başa dolaşarak tatilde de olsa sporunu aksatmadığını gösterdi.
İşte güzel oyucu Birce Akalay'ın tatilinden kareler...
YORUMLAR (6)
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tipe bakCevap Yaz Yayından Kaldır
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yüregim hoplamadi ama baska degisimler oldu birazcik. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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duzgun fizigi ile diyor arkadas bunun neresi duzgun kartlasmis bu ayrica haber yaparken niye hep duzgun fizigi diyorsunuz yani haber yaptiginiz kisi sizi cokmu sevecek dikkat edin bu tur haberlerin hepsinde bi duzgun fizik fit vucut genclere tas cikartdi sozde bi yaranma varCevap Yaz Yayından Kaldır
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Havaalanından uçak kalkmadı bile bu tipe bu mu güzelCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu nasıl bir dünya yahu, sen daha geçen sene evli değilmiydin, ne kadarda mutluydun eşiyin yanında, aşk, sevgi yalanmı O zaman, SEVGİ AŞK YOKSA NİYE HERKES BİRBİRİNİ KANDIRDIĞINI SANIYOR,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır