Roketsan'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı
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Roketsan, Elmadağ, Ankara, 3. Sayfa

Roketsan'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan yerleşkesindeki yakıt depolarında patlama meydana geldi.

07.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:27
Roketsan'ın yakıt depolarında patlama: 3 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan yerleşkesindeki yakıt depolarında patlama meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 çalışan yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Roketsan yerleşkesindeki yakıt depolarında patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada can kaybı yaşanmazken, 3 çalışan yaralandı.

Ayrıca, patlama yaşanan bölgenin çalışma yürütülen binalardan uzak olduğu da öğrenildi.

Ankara Valiliğinden açıklama

Ankara Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama

Ayrıca, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de bir açıklama yaptı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlamaya ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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