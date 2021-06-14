Roketsan 14 Haziran açıklaması ne, belli oldu mu? Yeni roket (füze) mi geliştirdi? Roketsan yeni icat ettiği alet nedir, açıklandı mı?

Roketsan, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Yarını bekleyin!" mesajı vermişti. Vatandaşlar bugün Roketsan'ın ne açıklayacağını merak etti. Peki, Roketsan bugün ne açıklayacak? Roketsan yeni roket mi buldu? Roketsan 14 Haziran Pazartesi günü yeni ürünü ne olacak? Roketsan yeni füze mi tanıtacak? Roketsan'ın yeni ürünü nedir?

Roketsan, resmi Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. Roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin yer aldığı paylaşıma "Yarını bekleyin" notu düşüldü. Peki, Roketsan ne açıklayacak? Roketsan yeni ürün mü var? Roketsan'ın yeni cihazı nedir? Roketsan yeni füze mi yaptı? Roketsan kuruluş yıldönümünde hangi füzeyi icat etti? Detaylar açıklandı mı?

ROKETSAN NEDİR?

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN), ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlikyapmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulmuş olan savunma sanayisi şirketidir. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde Roketsan, üstlendiği misyon gereği tasarım ve teknoloji altyapısı geliştirme projeleri, ürün geliştirme ve üretim programları ile fırlatma platformu ve komuta üniteleri de dahil olmak üzere füze/roket sistemlerini ihtiyaçlar doğrultusunda milli olarak tasarlama, üretme, kullanıcı personeli eğitme ve silah sistemlerinin lojistik destek ihtiyacını karşılama konusunda Türkiye'deki en yetkin kurum haline gelmiştir. En değerli savunma sanayi şirketleri sıralamasında 2018'de 96, 2019'da 89. sırada yer almıştır.

ROKETSAN 14 HAZİRAN NE AÇIKLAYACAK? BELLİ OLDU MU?

Roketsan, resmi Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. Roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin yer aldığı paylaşıma "Yarını bekleyin" notu düşüldü.

Roketsan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı. Roketsan'ın hazırladığı ve roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin yer aldığı paylaşıma "Yarını bekleyin" notunu düşen firma, sürpriz paylaşımıyla dikkat çekti.

Roketsan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yarını bekleyin! #SevdamızBelli #Roketsan"

Roketsan henüz ne açıklayacak belli olmadı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapılacağı bekleniyor. Roketsan'ın açıklaması belli olunca konumuza yazacağız.

Roketsan'ın yeni açıklaması heyecanla bekleniyor...

ROKETSAN YENİ FÜZE Mİ GELİŞTİRDİ? ROKETSAN NE İCAT ETTİ?

Roketsan'ın bugün kuruluş yıldönümüdür. Roketsan bugün 33. yıldönümünü kutluyor. Bu bakımdan Roketsan'ın yeni üreteceği yeni ürünün tanıtımının bugün yapılması bekleniyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı fakat açıklamanın yeni bir füze icadı hakkında olacağı tahmin ediliyor.