Roketli Saldırıya Uğrayan Cami İbadete Açıldı

Roketli saldırıya uğrayan cami ibadete açıldı

KİLİS - Kilis'e geçen yıl terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roketli saldırıda hedef alınan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Çalık Cami'nin restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı harekatı sırasında, terör örgütü PKK/YPG tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde akşam namazı sırasında Çalık Cami'ne roketli saldırı yapılmıştı. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıdan bir yıl geçmesinden sonra Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ağır hasar alan Çalık camii restorasyonu tamamlanarak bugün ibadete açıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, yaptığı açıklamada, 24 ocak 2018 tarihine Suriye'nin Kuzeyinden hain örgüt tarafından füze atıldığını ifade ederek, "2 vatandaşımız şehit oldu. Biz hemen ertesi günü buraya geldik. O gün genel müdürümüz ve bakanımızda buraya gelmişti. Caminin ne kadar sürede ibadete açılacağını sormuşlarda, bizde Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 1 yıl içerisinde ibadete açabileceğimizi söyledik. Projenin çizilmesi, koruma kurulu alınması ve restorasyon çalışmalarına bir yıl içerisinde bitti. Bugün ibadete açıyoruz" diye konuştu.

Çalık Caminin ibadete açılması nedeniyle Cuma namazına Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA