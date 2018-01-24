Roketli Saldırının Ardından Pkk/pyd Mevzileri Yerle Bir Edildi

Kilis'e yapılan roketli saldırılar sonrası Afrin'deki PKK/PYD mevzileri ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor. Saat 18.15 sıralarında Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin bölgesinden Kilis kent merkezine atılan 2 roket nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin yaralanması üzerine sınırda konuşulu bulunan, fırtına obüs, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) tarafından Afrin'deki PKK/PYD mevzileri vuruluyor. Ateşlenen toplardan çıkan mermilerin gidişi saniye saniye gözlendi.

(İHA)