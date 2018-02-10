Roketli saldırıların hedefi olan Kilis'teki vatandaşlar: "Her zaman askerimizin ve devletimizin yayındayız"

KİLİS - Suriye'den PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan roketlerin hedefi olan Kilis'te, vatandaşlar, Afrin'de operasyon yapan askerlere desteklerini dile getirdi.

Zeytin Dalı hareketinin 22'inci gününe girerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun ilerleyişi Afrın kırsalında sürüyor.

34 roket 2 havan atıldı

Kilis'e, PKK/PYD terör örgütü tarafından 34 roket 2 havan atılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi ise yaralandı. Vatandaşlar, Mehmetçiğe destek verdiklerini ifade ederek, "Mehmetçiğimiz Afrın'da ilerledikçe rokette atılmıyor. Her zaman askerimizin ve devletimizin yayındayız" diye konuştu.