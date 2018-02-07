- Roketli saldırıda hasar gören restoran yeniden hizmete açıldı

KİLİS - Kilis'te, PKK/PYD terör örgütü tarafından roketli saldırı sonucu hasar gören tarihi restoran bugün yeniden hizmete açıldı.

1 Şubat tarihinde saat 17.15 sıralarında PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı sonucu Kilis Kent merkezindeki tarihi restorantın duvarlarından içeriye düşen roket sonucu 4 kişi yaralanmıştı. Kısa süre hizmete tadilat için ara verilen tarihi restorant. bugün itibariyle yeniden hizmete açıldı.

Restoranın müşterileri destek vermek için geldiklerini ifade ederek, "Roketler bizleri yıldıramaz, buraya daha öncede geliyorduk. İş yerine destek almak için yemek yemeye geldik. Yapılan saldırıyı kınıyoruz" dedi. Restoranın sahibi Erdoğan Aktaş ise üzümü bir olay yaşadıklarını ifade ederek, "Korkmadık, korkmayacağız, daha öncede söylediğimiz gibi bugün itibariyle yeniden hizmete başladık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.