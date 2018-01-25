Roketli Saldırı Sonucu Zarar Gören Üç Asırlık Çalık Camisi Kullanılamaz Hale Geldi

Afrin'deki terör örgütü PYD/ PKK mensupları tarafından Kilis kent merkezine yönelik düzenlenen roketli saldırı sonucu, bölgenin önemli kültür değerlerinden üç asırlık Çalık Camisi kullanılamaz hale geldi.

Çalık Camisi

"Çalık Hacı Ali" lakaplı, Haci Bin Mehmet Ağa tarafından 1682 yılında inşa ettirilen taş binanın giriş kapısında Mevlevi sikkesi şeklinde kitabe yer alıyordu.

Özgün mimarisi olan cami, enine dikdörtgen planlı ve mihrabın önü kubbeli tek bir mekandan oluşuyordu. Avlusunda taş bilezikli kuyu ve Çalık Ağa ile eşine ait mezarlar da bulunan cami, 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmişti.

Çalık Camisi, Anadolunun önemli kültür varlıkları arasında bulunuyor.