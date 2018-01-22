Roketlerin Düştüğü Kilis'te Tahribat Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen roketli saldırının neden olduğu tahribat gün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

EV VE İŞ YERLERİNDE HASAR OLUŞTU

Afrin Operasyonu sonrası dün akşam Suriye'deki PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezi hedef alınarak 4 roket atılmıştı. Roketlerin düştüğü Barış ve Ekrem Erçetin mahallerinde 2'si Suriyeli, 7 kişi hafif şekilde yaralanırken ev, iş yeri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

TAHRİBAT GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Roketlerin neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Ev ve iş yerlerinin camları, beton duvar ve eşyaları zarar gördüğü belirlendi. Sabah vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik yapmaya başladı. Polis ise roketlerin isabet ettiği evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.