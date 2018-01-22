Roketlerin Oluşturduğu Tahribat Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Suriye'den Kilis'e terör örgütü PKK/PYD tarafından yapılan roketli saldırının neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Dün akşam Suriye'deki PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezi hedef alınarak 4 roket atıldı. Roketlerin düştüğü Barıi ve Ekrem Erçetin mahallelerinde 2'si Suriyeli 7 kişi hafif şekilde yaralanırken, ev, iş yeri ve araçlarda büyük hasar oluştu. Roketlerin neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Ev ve iş yerlerinin camları, beton duvar ve eşyaların zarar gördüğü belirlendi. Sabah vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik yapmaya başladı. Polis ise roketlerin isabet ettiği evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlar ise devlet yetkililerine seslenerek, yaralarının sarılmasını istedi. - KİLİS