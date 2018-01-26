Roketlerin düştüğü Kilis'te halk kentine sahip çıkıyor... Kilisliler: "Roketler evimizin içine düşse yine terk etmeyiz"

KİLİS - Kilis'e PKK/PYD terör örgütünün roketli saldırılarına rağmen Kilisliler, kentine sahip çıkarak, şehirden ayrılmayacaklarını ifade ettiler.

2015 yılında terör örgütü DAEŞ tarafından Kilis'e 100'den fazla roket atılması sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi ise yaralanmıştı. Zeytin Dalı Harekatının başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK/PYD terör örgütü tarafından 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Roketli saldırılara rağmen Kilisliler, kentlerini çerk etmeyeceklerini ifade ederek, "Bir tane değil, bin tanede füze atsalar, asla şehrimizi terk etmeyeceğiz. Ne Fırat kalkanı harekatı öncesi kentimizi terk etmedik, bugünde ne şehrimizi nede ülkemizi terk ederiz. Her zaman devletimizin, milletimizin, askerimizin ve hükumetimizin yanındayız. Bizler bu şehirde kalacağız, ölsekte, kalsakta, bu şehirdeyiz. Silahlı Kuvvetlerimize güveniyoruz. Terör örgütlerine sınırımızdan temizleyecektir"

Öte yandan Kilisli esnaflar iş yerlerine Türk bayraklar ile donatarak, Zeytin dalı harekatına destek verdiler.