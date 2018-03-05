Roketin İsabet Ettiği Çalık Camii'de Restorasyon Başladı

Kilis'e Suriye'deki PKK/PYD unsurları tarafından atılan roketle ağır hasar alan 336 yıllık tarihi Çalık Camii'de restorasyon başladı.

24 ocak 2018 tarihinde Suriye'nin Afrin bölgesinden PKK/YPD terör örgütü tarafından atılan roket, Çalık Camii'de akşam namazı kılan vatandaşların üzerine düşmüş, olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalık Camii'nin restorasyonuna başlandı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon ihalesini alan firma restorasyon çalışmalarına başladı.

Vatandaşlar, restorasyonun gerçekleştirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür ettiklerini ifade etti. - KİLİS