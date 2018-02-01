Roketin Düştüğü Tarihi Camide İncelemeler Sürüyor
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Roketin Düştüğü Tarihi Camide İncelemeler Sürüyor

Roketin düştüğü tarihi camide incelemeler sürüyorKİLİS - Kilis'te roketli saldırıya uğrayan tarihi camide mühendisler incelemelerde bulundu.

Roketin düştüğü tarihi camide incelemeler sürüyor

KİLİS - Kilis'te roketli saldırıya uğrayan tarihi camide mühendisler incelemelerde bulundu. Çalık Camii'de yarın öğle namazı vaktinde cuma namazının kılınması bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/PYD mevzilerinden atılan roketlerden biri, Kilis kent merkezinde bulunan tarihi Çalık Cami'nin kubbesini delerek içeri düşmüştü. Olayda cami cemaatinden 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralanmıştı. 1682 yılında yapılan tarihi Çalık Camii'de 336 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazı kılınamamıştı. Yarın cuma vaktinde namazın kılınmasının beklendiği camide mühendislerin çalışmaları sürüyor.

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