Roketin Düştüğü Tarihi Camide İncelemeler Sürüyor

Roketin düştüğü tarihi camide incelemeler sürüyor

KİLİS - Kilis'te roketli saldırıya uğrayan tarihi camide mühendisler incelemelerde bulundu. Çalık Camii'de yarın öğle namazı vaktinde cuma namazının kılınması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/PYD mevzilerinden atılan roketlerden biri, Kilis kent merkezinde bulunan tarihi Çalık Cami'nin kubbesini delerek içeri düşmüştü. Olayda cami cemaatinden 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralanmıştı. 1682 yılında yapılan tarihi Çalık Camii'de 336 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazı kılınamamıştı. Yarın cuma vaktinde namazın kılınmasının beklendiği camide mühendislerin çalışmaları sürüyor.