: Roket sirenleri çaldı, Netanyahu sığınağa indi

26.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:56

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aşkelon kentinde roket sirenlerinin çalması üzerine seçim mitingini yarıda bırakıp sığınağa indi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yakın bir bölgede yer alan Aşkelon kentinde partisinin mitingine katıldı. Miting sırasında Netanyahu, Filistin direniş hareketlerinin Gazze'den attığı roketin ardından sirenlerinin çalması üzerine seçim mitingini yarıda bırakıp sığınağa indi.

Öte yandan İsrail ordusu da Gazze'den İsrail'in güneyine bir roket atıldığını ve atılan roketin hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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