Roket saldırılarında şehit olanların ailelerinden Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek

KİLİS - 2016 yılındaki Fırat Kalkanı Harekatında Kilis'e atılan roketler nedeniyle hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından kurulan Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileler Derneği, Afrin'e yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdi.

Dernek binasında basın açıklaması yapan Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran, Kilis'in 2016 yılının başından itibaren eli kanlı terör örgütlerinin hedefinde kaldığını ifade ederek, "Kimimizin eşi, kimimizin annesi babası çocuğu bu hain saldırılarda şehit düşmüştür. Biz şehit aileleri olarak bunca giden canlarımıza rağmen memleketimizi terk etmeyerek toprağımıza, devletimize olan bağlılığımızı bir kez daha vurguladık" ifadelerine yer verdi.

2016 yılında Fırat Kalkanı Operasyonu ile Kilis'te huzur ve esenliğin tesis edildiğini belirten Evran, "Sınırlarımızın ve haliyle Kilis'imizin güvenliğini sağlamak için yapılan Zeytin Dalı operasyonu Devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için hayati önem arz etmektedir. Bu konuda, biz şehit aileleri olarak bu operasyonun gerekliliğinin bilincinde olup bu operasyonun arkasındayız. Zeytin Dalı operasyonunda şimdiye kadar şehit düşmüş olan askerlerimize ve sivil şehitlerimize Allahtan Rahmet, yakınlarına sabır dileriz" dedi.

Cephede teröre karşı savaşan tüm askerlerin zaferle döneceğinden şüphelerinin olmadığını ifade eden Evran, "Bu topraklarda doğan, bu topraklarda büyüyen, bu topraklarda can veren ve bu topraklara gömülen canlarımız için, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimizin şehit diye hitap ettiği sivillerimize hak ettikleri resmi şehitliğin verilerek onurlandırılmalarını yüce devletimizden beklemekteyiz. Rabbim Devletimize ve milletimize zeval getirmesin" diye konuştu.