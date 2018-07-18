Roket Parçası Olduğu Düşünülen Enkaz

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bulunan ve roket parçası olduğu düşünülen enkazın incelenmesi için teknik ekip bekleniyor.

İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide, önceki gün vatandaşlarca bulunan ve bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu düşünülen enkazın çevresinde güvenlik korucuları nöbet tutuyor.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından gelecek teknik ekibin, bugün enkazda inceleme yapması bekleniyor.

Öte yandan, enkazı görmek için bölgeye gelen vatandaşlar fotoğraf çekip, özçekim yapıyor.

Mahalle sakinlerinden İsmail Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enkazın üç gün önce bir vatandaş tarafından bulunduğunu ve yetkililere bilgi verildiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla enkazı merak ettikleri için bölgeye geldiklerini belirten Şen, "Hayatımızda ilk defa gördüğümüz bir cisim bu. Biz de merak ettik ve fotoğraf çektik, özçekim yaptık. Belki hayatımızda bir daha böyle bir cisim göremeyeceğiz." dedi.

Hasan Atmaca da yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki köyden geldiğini belirterek "Anlatılandan daha büyük bir cisim gördük. Merakımızdan, dağ taş demeden yürüdük. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum." diye konuştu.