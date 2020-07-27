'Roket'le yapılan aramada uyuşturucu bulundu; 1 tutuklama
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'Roket'le yapılan aramada uyuşturucu bulundu; 1 tutuklama

ÇANAKKALE'de jandarma ekipleri tarafından narotik köpeği 'Roket' ile yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

'Roket'le yapılan aramada uyuşturucu bulundu; 1 tutuklama
27.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:06

 ÇANAKKALE'de jandarma ekipleri tarafından narotik köpeği 'Roket' ile yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde şüpheli H.B'nin uyuşturucu madde imal ederek, ticaret yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli H.B., S.D isimli kişiye, 40 gram toz esrar maddesi satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüpheli H.B'ye ait 3 ayrı adrese, 'Roket' ile birlikte operasyon yapıldı. Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı aramada, 30 gram toz esrar bulunurken, uyuşturucu madde içmede kullanılan 5 ve 1,5 litrelik pet şişeler de ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden H.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer şüpheli S.D. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

                    


Kaynak: DHA

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