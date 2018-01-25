Roket İsabet Eden Cami Havadan Görüntülendi

Roket isabet eden cami havadan görüntülendi KİLİS - Kilis'te roketin isabet eden ve kubbesi çöken cami havadan işte böyle görüntülendi.

Önceki gün Akşam Namazının kılındığı esnada Çalık Camiine roket isabet etti. Çalık Camiine isabet eden ve 2 kişinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay sonrasında cami havadan görüntülendi.

Tırıklı mahallesinde bulunan caminin kubbesinin çöken caminin yanında bulunan bina sakinleri roketin isabet etmesiyle birlikte büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, kendi binalarında da küçük çaplı hasar olduğunu dile getirdi.