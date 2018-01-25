Roket İsabet Eden Cami Havadan Görüntülendi
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Roket İsabet Eden Cami Havadan Görüntülendi

Kilis’te roketin isabet ettiği kubbesi çöken cami havadan görüntülendi.

Roket İsabet Eden Cami Havadan Görüntülendi

Kilis'te roketin isabet ettiği kubbesi çöken cami havadan görüntülendi.

Dün akşam namazı kılındığı esnada Çalık Camii'ne roket isabet etti. 2 kişinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay sonrasında cami havadan görüntülendi.

Tırıklı Mahallesi'nde bulunan caminin kubbesinin çökmesiyle büyük korku yaşadıklarını söyleyen çevre sakinleri, kendi binalarında da küçük çaplı hasar olduğunu dile getirdi. - KİLİS

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