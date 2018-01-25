Roket İsabet Eden Cami Havadan Görüntülendi

Kilis'te roketin isabet ettiği kubbesi çöken cami havadan görüntülendi.

Dün akşam namazı kılındığı esnada Çalık Camii'ne roket isabet etti. 2 kişinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay sonrasında cami havadan görüntülendi.

Tırıklı Mahallesi'nde bulunan caminin kubbesinin çökmesiyle büyük korku yaşadıklarını söyleyen çevre sakinleri, kendi binalarında da küçük çaplı hasar olduğunu dile getirdi. - KİLİS