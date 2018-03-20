Roka'dan Nevruz İndirimi

Van'ın önde gelen yerel marketlerinden ROKA AVM, İran'daki nevruz tatili nedeniyle indirim günleri başlattı.

Kentin önde gelen yerel marketlerinden ROKA AVM, İran'daki 13 günlük nevruz tatili nedeniyle indirim günleri başlattı. Kente gelen İranlı misafirlere hizmetin en iyisini sunmak için çalışmalarını bitiren ROKA AVM, ürünlerde indirime gitti. İranlı misafirlerin Van'da kaliteyi ucuza bulma adına böyle bir çalışma başlattıklarını ifade eden ROKA AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, "İran, Van için en önemli turizm potansiyelidir. Yıl boyunca ilimizde eksik olmayan İranlı turistler, nevruz tatilinde ise adeta buraya akın ediyor. Bizler de Van esnafı olarak onları en güzel şekilde ağırlamamız lazım. Bu kapsamda ROKA AVM olarak, İranlı misafirlerimize hizmetin en kalitelisini uygun fiyata sunmak için ürünlerimizde indirime gittik. İnşallah nevruz tatili için ilimize ve ülkemize gelen İranlı misafirlerimiz, buralardan tekrar mutlu bir şekilde ayrılırlar. Biz bunun çabası içerisindeyiz" dedi.

Nevruz tatili nedeniyle Van'daki tüm esnafların da kazandığını dile getiren Avcı, "Esnaflarımızdan kimi direk kazanırken kimileri de dolaylı olarak kazanıyor. Bu bir döngüdür. Mağazalardan lokantalara, alışveriş merkezlerinden otellere herkes kazanıyor. Haliyle bunlar diğer esnafa da yansıyor. En önemlisi ilimiz ve ülkemiz kazanıyor. Bu nedenle ilimize gelen İranlı misafirlerimizi elimizden geldiği kadar hoş karşılamamız lazım. Ben bu anlamda İran'daki nevruz tatilinin başta esnafımıza, ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN