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Rojin'den 8 Mart Sürprizi!

Snob Magazin - Magazin
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Rojin'den 8 Mart Sürprizi!

Etnik müziğin güçlü sesi Rojin, 'Rojbuna Te Piroz Be' şarkısının ardından, yeni bir projeye daha imza attı.

Jüri üyeliği yaptığı şarkı yarışmasının finalinde Nuri Harun Ateş'le, Esmeray'ın 1970'li yıllarda seslendirdiği 'Unutma Beni' parçasını söyleyen Rojin, hayranlarının beğenisini kazandı.

Çevresindekilerden de ilgi gören eser için yeniden Nuri Harun Ateş'le bir araya gelen Rojin, Kürtçe ve Türkçe düet yapmaya karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde birlikte stüdyoya giren ikili, şarkıyı seslendirdi.

Rojin ve Ateş, 'Unutma Beni'nin ruhunu yansıtmak ve ayrılık hissine gönderme yapmak için klip yerine, siyah-beyaz sade bir lirik video hazırladı. Şarkı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Snob Magazin - Magazin

Esmeray, Şarkı, Mart, Magazin, Haberler

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