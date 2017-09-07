Rohingyalılar Bangladeş'e Sığınmaya Devam Ediyor

Myanmar'ın Rohingya (Arakan) bölgesinden kaçan sığınmacıların Bangladeş'e geçişleri devam ediyor.



Bangladeş sınırını geçen Rohingyalılar, Teknaf ile Cox's Bazar şehirleri arasındaki yolu yürüyerek geçmeye çalışıyor. Bazı sığınmacılar ise Cox's Bazar bölgesine bağlı Tangkali'de kendilerine barınaklar inşa ediyorlar. Kadın, çocuk ve her yaştan insanın aralarından olduğu sığınmacılar, Teknaf yolu kenarına ve tepelere küçük yerleşim yerleri kuruyor.



Myanmar'dan kaçan Rohingyalı mülteciler, güvenli bölgelere ulaşmak için bazen yol kenarlarından, bazen de çamurlu çeltik tarlalarından yürüyor.



Myanmar-Bangladeş sınırını geçmeye ve güvenli alanlara ulaşmaya çalışanlara, sınır hattındaki mayınlar da engel oluyor. Taungpro yakınlarında, sınırdaki tel örgülerde bir mayının patlaması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar'ın Rohingya eyaletinde saldırılardan kaçarak Bangladeş'e ulaşan Rohingyalıların 146 bini geçtiğini bildirdi.



(Fotoğraflı)



Görüntü Dökümü:



Yollardan ve tarlalardan geçen mülteciler



Mültecilerin kurduğu yerleşim alanları



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