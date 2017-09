Rohingyalı Sığınmacılar İçin Tehlikeli Plan

Myanmar'dan kaçan Rohingyalı (Arakan) azınlığın, ordu ve çetelerin saldırıları sonucu sığındıkları Bangladeş'ten, su baskını ve hortum tehdidi altındaki boş bir adaya yerleştirilmeleri planı görüşülüyor.



Rakhine eyaletinde 25 Ağustos'ta Myanmar ordusunun Rohingya köylerine saldırmaya başlamasından beri 270 bin civarında kişi Bangladeş'e sığındı. Bangladeş hükümeti, bu mülteci yükünü nasıl kaldıracağını düşünerek alternatif yerleşim planları yapıyor.



Yoğun göç karşısında Bangladeş hükümeti çok eleştirilen bir planı devreye sokarak, binlerce kişiyi Bangladeş'in alçak delta ovaları bölgesinde yer alan Thengar Char adasına yerleştirmeye hazırlanıyor. Üzerinde kimsenin yaşamadığı ve güvenliliği şüpheli olan ada, bölgedeki tayfun ve fırtınalar karşısında en çok risk taşıyan bölge.



Ada tamamen su altında kalabilir



Yakınlardaki bazı adalarda gelgit genişliği 6 metreyi buluyor. Bangladeş Toprak Bakanlığı'na bağlı Çevre Uzmanı Golam Mahabub Sarwar, bu durumda gelgitin yükseldiği dönemde kopacak bir tayfunun, adayı tamamen suyla kaplaması anlamına geldiğini belirtiliyor.



Kasırga ve fırtına olmadığı zamanlarda bile, Muson döneminde bu kıyılara çok yoğun yağmur yağıyor. Yağışlar her yıl Haziran'dan Ekim'e kadar devam ediyor ve hava akımlarındaki değişimlerle birlikte daha fazla nemli havayı adaya doğru çekiyor.



En yakın yerleşim yerinden tekneyle iki saat uzaklıkta olan Thengar Char adasında hiçbir bina, elektrik, su vs. şebekesi bulunmuyor ve telefon çekmiyor. Denizin sakin olduğu zamanlarda korsanlar bu bölgede dolaşıp fidye için kaçırmak üzere balıkçı avına çıkıyor.



Araştırmacı Jeolog ve Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Inovasyon Merkezi Jonathan Stock'a göre, uydu fotoğraflarında da adanın zaman zaman tamamen su altında kaldığı görülüyor ve adanın yüzeyinde gelgit nedeniyle oluşmuş su olukları bulunuyor. - Dakka