Rohingyalı Müslümanlar Ülkelerine Dönmek İstiyor

Myanmar silahlı kuvvetleri ve Budistlerce, BM'nin tabiriyle soykırıma maruz kalarak Bangladeş'e sığınan Rohingyalı Müslüman mülteciler, kamplarda zor şartlarda yaşadıklarını ancak ülkelerine dönmenin kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

Bangladeş Cox Bazar'daki mülteci kamplarında yaşayan Rohingyalı Müslümanlar, kendilerine yaptıkları yardım için bütün sivil toplum kuruluşlarına ve hükümet teşkilatlarına teşekkür ettiklerini söyledi. Myanmar hükümetinden haklarını istediklerini söyleyen mülteciler, dünya adalet teşkilatının Rohingya krizini çözeceğini umduklarını ifade etti.

Son bir ay içinde yağan yağmurların sebep olduğu toprak kaymalarından 25 Rohingyalı Müslümanın Bangladeş'teki kamplarda hayatını kaybettiği belirtildi. Yoğun yağmurların yol açtığı durum sebebiyle 5 binden fazla Rohingyalı Müslümanın kamplardaki yerlerinin değiştirildiği belirtildi.

Bangladeş'teki Rohingya Müslümanları, geçen seneden bu seneye kadar çok yakın akrabalarını kaybettiklerini, şimdi Kurban Bayramı'nın yaklaştığını, burada mutlu olmadıklarını, uluslararası adalet divanından Rohingyalı Müslümanların krizine bir çare bulmasını istediklerini söyledi. - DAKKA