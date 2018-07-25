- Rohingyalı Müslümanlar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

DAKKA - Rohingyalı Müslümanlar mülteci kampları yağmur mevsiminin başlamasıyla sel sularına teslim oldu. Uzmanlar, mültecilere yardım eli uzatılmadığı takdirde büyük bir facianın yaşanabileceği hakkında uyarıda bulundu.

Myanmar'daki soykırımdan kaçıp Bangladeş'e gelen Rohingyalı Müslümanlar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Rohingyalı Müslümanların 6 bininin sığındığı Tombro köyünü sel suları bastı. Şiddetli yağışların 3 gündür hiç durmadan devam etmesi, Tombro köyünün dere yatağında bulunması ve altyapının olmaması felaketin sebeplerinden birkaçı. Mültecilerin yerleştiği bölgenin tarafsız bölge ilan edilmesi de yardıma muhtaç insanların tamamen sahipsiz kalmasına sebep oldu. Uzmanlar, Bangladeş'in yağış sezonunda olduğunu hatırlatarak, yağışların 3 gün daha devam etmesi halinde köyün tamamen sular altında kalabileceğini açıkladılar. Tehlikede olan tek kamp ise Tombro değil bölgedeki çoğu mülteci kampı sular altında kalmış durumda. Balukhali Mülteci Kampı ve Fakir Guna köyü sular altında kalmış durumda.

Yağışların kalıcı olacak olması mülteci kamplarının tamamen sular altında kalacağı anlamına geliyor. Eğer mülteciler bölgeden tahliye edilmezse her geçen gün daha fazla insan ölecek. Basın mensuplarına konuşan bir mülteci, "Tüm yardım kuruluşlarına sesleniyoruz, lütfen bizi kurtarın. Sel suları yüzünde ölmek üzereyiz, köyümüz nehre doğru kayıyor" diyerek Rohingyalı Müslümanların kendilerini kurtaracak insani yardımı beklemekten başka çarelerinin olmadığının altını çizdi.