Rohingyalar 'Adalet' Talebiyle Gösteri Düzenledi
Myanmar güvenlik güçleri ile silahlı Budist çetelerin bundan bir yıl önce başlattığı sistematik katliam ve etnik temizlikten kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mülteciler, adalet talebiyle gösteri düzenledi.
Myanmar güvenlik güçleri ile silahlı Budist çetelerin bundan bir yıl önce başlattığı sistematik katliam ve etnik temizlikten kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mülteciler, adalet talebiyle gösteri düzenledi
Kaynak: Euronews.com