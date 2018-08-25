Rohingyalar 'Adalet' Talebiyle Gösteri Düzenledi

Rohingyalar 'Adalet' Talebiyle Gösteri Düzenledi

Myanmar güvenlik güçleri ile silahlı Budist çetelerin bundan bir yıl önce başlattığı sistematik katliam ve etnik temizlikten kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mülteciler, adalet talebiyle gösteri düzenledi.

Myanmar güvenlik güçleri ile silahlı Budist çetelerin bundan bir yıl önce başlattığı sistematik katliam ve etnik temizlikten kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mülteciler, adalet talebiyle gösteri düzenledi

Kaynak: Euronews.com

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