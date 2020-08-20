Rohingya Örgütünden, Myanmar'daki "seçim komisyonuna destek vermeyin" çağrısı Arakanlı Müslümanların haklarını korumak için mücadele eden İngiltere merkezli Birleşik Krallık Burma Rohingya Örgütü (BROUK), uluslararası bağışçılardan, Myanmar'da kasımda düzenlenecek genel seçimlerde ayrıştırıcı rol üstlenen "ırkçı" seçim yetkililerine destek vermeyi durdurmalarını istedi.

Arakanlı Müslümanların haklarını korumak için mücadele eden İngiltere merkezli Birleşik Krallık Burma Rohingya Örgütü (BROUK), uluslararası bağışçılardan, Myanmar'da kasımda düzenlenecek genel seçimlerde ayrıştırıcı rol üstlenen "ırkçı" seçim yetkililerine destek vermeyi durdurmalarını istedi.

BROUK'ten yapılan açıklamada, ırkçı ve ayrıştırıcı politikalara rağmen, Myanmar Seçim Komisyonu'nun aralarında Avrupa Birliği (AB), Norveç ve İngiltere'nin bulunduğu uluslararası bağışçılardan hala önemli destek aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bağışçılara, ırkçı seçim komisyonuna desteklerini durdurmaları çağrısında bulunuldu.

BROUK'un Başkanı Tun Khin, yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanları seçimlerden mahrum etme çabalarının kendilerine yönelik soykırımın bir parçası olduğunu söyledi.

Myanmarlı yetkililer, geçen hafta, Arakanlı Müslümanların liderliğindeki siyasi partilerden 6 adayı seçimlerden men etmişti.

Seçimler 8 Kasım'da düzenlenecek

Myanmar seçim komisyonu, temmuz başında, 8 Kasım'da ulusal, bölgesel ve eyalet seçimlerinin düzenleneceğini açıklamıştı.

Açıklamada, 97 partinin yarışacağı seçimlerde 37 milyondan fazla seçmenin sandık başına gideceği kaydedilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA