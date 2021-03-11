Rohingya Örgütü, Hindistan'ı ülkelerine iade edileceği bildirilen Arakanlıları serbest bırakmaya çağırdı
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Rohingya Örgütü, Hindistan'ı ülkelerine iade edileceği bildirilen Arakanlıları serbest bırakmaya çağırdı

11.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:01
Rohingya Örgütü, Hindistan'ı ülkelerine iade edileceği bildirilen Arakanlıları serbest bırakmaya çağırdı

İngiltere Burma Rohingya Organizasyonu (BROUK), Hindistan polisi tarafından ülkelerine iade etmek üzere geri gönderme merkezinde tutulan 150'den fazla Arakanlı Müslümanın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İngiltere Burma Rohingya Organizasyonu (BROUK), Hindistan polisi tarafından ülkelerine iade etmek üzere geri gönderme merkezinde tutulan 150'den fazla Arakanlı Müslümanın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BROUK'tan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Arakanlıları Myanmar'a göndererek hayatlarını tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklamada, Arakanlılara yönelik "soykırımın" devam ettiği, Myanmar'da darbe yaparak yönetime el koyan ordunun mültecilere karşı tekrar şiddete başvurabileceği vurgulandı.

Hindistan'ın mültecileri derhal serbest bırakmaya çağrıldığı açıklamada, uluslararası toplumdan da Yeni Delhi yönetimine baskı yapması talep edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BROUK Başkanı Tun Khin, Hindistan'ın "soykırım mağduru" Arakanlıları iade etme planını "çirkin ve kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Khin, mülteciler için Myanmar'ın açık hapishane olduğunu kaydederek, "Uluslararası toplum, Arakanlı mültecileri en temel insan hakkı olan yaşam hakkının ihlalinden korumak için acilen harekete geçmelidir." dedi.

Hindistan, Cammu Keşmir'deki eski bir hapishaneyi geri gönderme merkezine çevirerek iade etmeyi planladığı 150'den fazla Arakanlıyı buraya göndermişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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