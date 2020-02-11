Rohingya mültecilerini taşıyan tekne alabora oldu: En az 16 ölü var
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Rohingya mültecilerini taşıyan tekne alabora oldu: En az 16 ölü var

Rohingya mültecilerini taşıyan bir bot Bengal Koyu'nda alabora oldu. Kurtarma ekipleri, 125 Arakanlı Müslümanı taşıyan teknenin batması sonrası en az 16 kişinin cansız bedenine ulaştı.

11.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:44
Rohingya mültecilerini taşıyan tekne alabora oldu: En az 16 ölü var

Rohingya mültecilerini taşıyan bir teknenin Bengal Koyu'nda alabora oldu. Kurtarma ekipleri, 125 Arakanlı Müslümanı taşıyan teknenin batması sonrası en az 16 kişinin cansız bedenine ulaştı.


Ahşaptan teknenin yakınlarında battığı St. Martin Adası'ndan yetkili Noor Ahmed, ölenlerin 14'ünün kadın birisinin ise çocuk olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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