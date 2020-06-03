Rohingya kampında ilk korona virüs kaynaklı ölüm Bangladeş'te Rohingya Müslümanlarının kaldığı kampta korona virüse bağlı ilk can kaybı meydana geldi.

Bangladeş'te Rohingya Müslümanlarının kaldığı kampta korona virüse bağlı ilk can kaybı meydana geldi.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde bulunan Rohingya Müslümanlarının kaldığı kampta korona virüs salgının yayılması endişesi yaşanıyordu. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uygulamanın zor olduğu ifade edilen kampta korona virüs kaynaklı ilk can kaybı yaşandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 71 yaşında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kampta meydana gelen can kaybı nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 2 Haziran raporuna göre, Müslümanların kaldığı kampta 29 korona virüs vakası tespit edildi. Cox's Bazar kentinde ise 729 korona virüs vakası bulunduğu aktarılan açıklamada, "Mültecilere korona testleri yapılmasını sağlamaya ve korona virüs tespit edilen kişilerin izolasyonunu sağlamaya çalışıyoruz" denildi.

Cox's Bazar'daki mülteci kampında yaklaşık 1 milyon Rohingyalı Müslümanı kalıyor. - DAKKA

Kaynak: İHA