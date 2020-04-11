Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvasına koronavirüs engeli Dünyayı etkisi altna alan koronavirüs salgını Kanada'da yapılacak kadınlar tenis turnuvasının ertelenmesine neden oldu.

Dünyayı etkisi altna alan koronavirüs salgını Kanada'da yapılacak kadınlar tenis turnuvasının ertelenmesine neden oldu.Kanada'nın Motreal şehrinde 7-16 ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Rogers Kupası kadınlar tenis turnuvası, soronavirüs salgını sebebiyle 6-15 Ağustos 2021 tarihine ertelendi. Toronta'da 6-18 ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvası ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA