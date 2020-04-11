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Kanada, Tenis, Spor

Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvasına koronavirüs engeli

Dünyayı etkisi altna alan koronavirüs salgını Kanada'da yapılacak kadınlar tenis turnuvasının ertelenmesine neden oldu.

11.04.2020 22:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:41
Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvasına koronavirüs engeli

Dünyayı etkisi altna alan koronavirüs salgını Kanada'da yapılacak kadınlar tenis turnuvasının ertelenmesine neden oldu.Kanada'nın Motreal şehrinde 7-16 ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Rogers Kupası kadınlar tenis turnuvası, soronavirüs salgını sebebiyle 6-15 Ağustos 2021 tarihine ertelendi. Toronta'da 6-18 ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvası ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. 


Kaynak: DHA

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