RÖGARDAN GELEN GAZ KOKUSU EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

İZMİT'te elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan kablo tamiratı sırasında rögardan gaz kokusu gelmesi polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından rögar içerisinde ve çevresinde yapılan ölçümlerde olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

Olay öğle saatlerinde, Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak üzerinde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan yer altı kablo çalışmaları sırasında rögardan gaz kokusu geldiğini fark eden görevliler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, rögar çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tarafından rögar içerisinde ve çevresinde yapılan ölçümlerde olumsuz bir duruma rastlanılmadı.