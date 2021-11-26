Kocaeli'de 'gaz kokusu' paniği - Haberler
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Kocaeli'de 'gaz kokusu' paniği

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

İZMİT'te, elektrik dağıtım şirketinin kablo tamiratı sırasında rögardan gelen gaz kokusu nedeniyle harekete geçen ekipler, ölçüm yapıp, bir olumsuzluk olmadığını belirledi.

İZMİT'te, elektrik dağıtım şirketinin kablo tamiratı sırasında rögardan gelen gaz kokusu nedeniyle harekete geçen ekipler, ölçüm yapıp, bir olumsuzluk olmadığını belirledi.

Olay, öğle saatlerinde, Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak'ta meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinin yer altı kablo çalışmaları sırasında rögardan gaz kokusu geldiğini fark eden görevliler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, rögar çevresinde güvenlik önlemi aldı. Rögarda ve çevresinde yapılan ölçümlerde olumsuz bir duruma rastlanılmadığı bildirildi.


Kocaeli'de 'gaz kokusu' paniği

Kocaeli'de 'gaz kokusu' paniği

Kocaeli'de 'gaz kokusu' paniği

Kocaeli'de 'gaz kokusu' paniği

Kocaeli'de 'gaz kokusu' paniği

Kocaeli'de 'gaz kokusu' paniği

Kocaeli'de 'gaz kokusu' paniği

Kocaeli'de 'gaz kokusu' paniği

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Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri

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