Rögardan çıkarılan yılanlar doğaya bırakıldı Rögardan çıkarılan yılanlar doğaya bırakıldı Konya'nın Yunak ilçesinde, girdikleri rögordan çıkarılan iki yılan doğaya bırakıldı.

Rögardan çıkarılan yılanlar doğaya bırakıldı

KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde, girdikleri rögordan çıkarılan iki yılan doğaya bırakıldı.

İlçede tarımda kullanılan sulama kanallarına ait rögarda iki adet yılan olduğunu gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel ekipmanlarla yılanları bulundukları yerden canlı çıkardı. Çuvala konulan yılanlar başka bir alanda doğaya bırakıldı.

Kaynak: İHA