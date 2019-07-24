Rögarda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağmur suyu rögarında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kedi sesi dinletilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağmur suyu rögarında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kedi sesi dinletilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hendek Cumhuriyet Meydanı'nda yağmur suyu rögarından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Marketten aldıkları sütü gösteren ve telefondan kedi sesi dinleten itfaiye ekipleri, hayvanın çıkmasını sağladı.
Kaynak: AA
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