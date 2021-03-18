KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı

Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da kapağı çalınan rögara düşen yavru köpek, iş makinesi de kullanılarak yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Köpek, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü.

Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Becerik Sokak'ta yavru bir köpek, kapağı olmayan rögara düştü. Çevredekiler durumu, belediyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, önce görüntüleme cihazıyla köpeğin yerini tespit etti. Ardından da o bölge iş makinesiyle kazıldı ve boru kesilerek, yavru köpek kurtarıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan köpek, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Kurtarma anları da cep telefonu kamerasına yansırken, belediye ekipleri rögar kapağının çalınmış olabileceğini belirtti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı