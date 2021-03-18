KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
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KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı

18.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:36

Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldıSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da kapağı çalınan rögara düşen yavru köpek, iş makinesi de kullanılarak yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da kapağı çalınan rögara düşen yavru köpek, iş makinesi de kullanılarak yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Köpek, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü.

Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Becerik Sokak'ta yavru bir köpek, kapağı olmayan rögara düştü. Çevredekiler durumu, belediyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, önce görüntüleme cihazıyla köpeğin yerini tespit etti. Ardından da o bölge iş makinesiyle kazıldı ve boru kesilerek, yavru köpek kurtarıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan köpek, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Kurtarma anları da cep telefonu kamerasına yansırken, belediye ekipleri rögar kapağının çalınmış olabileceğini belirtti.

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KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı
KONYA Rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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