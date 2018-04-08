Rögara Düşen Yavru Kediyi İtfaiye Erleri Kurtardı

ADANA'da rögara düşen yavru kedi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerce kurtarıldı.

Olay, bugün saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki Asker Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. 5 metre derinliğindeki rögara düşen yavru kedinin miyavlamasını duyan hastane görevlileri, kendileri çıkarmayınca itfaiyeden yardım istedi. Kurtarıcı aracın vincine bağlanan halat ile rögara inan itfaiye eri, yavru kediyi düştüğü yerden çıkarttı. İtfaiye erleri tarafından temizlenen kedi, daha sonra tekrar bahçeye bırakıldı.

- Adana